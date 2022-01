Inter ai quarti di finale di Coppa Italia contro Roma o Lecce: data, orario, diretta tv e streaming (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’Inter batte l’Empoli e approda ai quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022: ecco data, orario, informazioni su diretta tv e streaming della sfida che i nerazzurri giocheranno contro la vincente di Roma-Lecce, in programma giovedì sera. La squadra di Simone Inzaghi ha centrato il passaggio del turno nella Coppa nazionale in cui il trionfo manca ormai da oltre dieci anni: ai quarti la data ancora è ancora da stabilire, ma sarà tra martedì 8 e giovedì 10 febbraio, con l’orario che con tutta probabilità è quello delle ore 21. diretta tv su Canale 5 e streaming su Mediaset Play. ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’batte l’Empoli e approda aididi2021/2022: ecco, informazioni sutv edella sfida che i nerazzurri giocherannola vincente di, in programma giovedì sera. La squadra di Simone Inzaghi ha centrato il passaggio del turno nellanazionale in cui il trionfo manca ormai da oltre dieci anni: ailaancora è ancora da stabilire, ma sarà tra martedì 8 e giovedì 10 febbraio, con l’che con tutta probabilità è quello delle ore 21.tv su Canale 5 esu Mediaset Play. ...

