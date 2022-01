Inside the Superbrands: Hillary Clinton si dà alle marchette tv (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Hillary Clinton La si chiama serie tv, ma l’impressione è che si tratti di una marchetta. Il primo lavoro televisivo per HiddenLight, la società di produzione fondata da Hillary Clinton con la figlia Chelsea ha tutto il sapore di un’operazione pubblicitaria mascherata da documentario. La casa di produzione dell’ex segretario di Stato americano realizzerà un lavoro in otto puntate che esplorerà il dietro le quinte di altrettanti grandi marchi commerciali britannici. Secondo quanto scrive Hollywood Reporter, la serie si intitolerà Inside the Superbrands, titolo già di per sé esplicativo. Le telecamere della Clinton entreranno nelle fabbriche di alcune grosse aziende – tra cui Kellogg’s, Heinz, Walkers e Guinness – per scoprirne la storia e spiegare al pubblico il ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 19 gennaio 2022)La si chiama serie tv, ma l’impressione è che si tratti di una marchetta. Il primo lavoro televisivo per HiddenLight, la società di produzione fondata dacon la figlia Chelsea ha tutto il sapore di un’operazione pubblicitaria mascherata da documentario. La casa di produzione dell’ex segretario di Stato americano realizzerà un lavoro in otto puntate che esplorerà il dietro le quinte di altrettanti grandi marchi commerciali britannici. Secondo quanto scrive Hollywood Reporter, la serie si intitoleràthe, titolo già di per sé esplicativo. Le telecamere dellaentreranno nelle fabbriche di alcune grosse aziende – tra cui Kellogg’s, Heinz, Walkers e Guinness – per scoprirne la storia e spiegare al pubblico il ...

