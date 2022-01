INPS, al via le domande per le pensioni anticipate: chi riguarda (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’Ente erogatore ha diffuso una nota dove viene dato il via alla procedura aggiornata per le domande di pensione anticipata L’INPS ha dato notizia del via alla nuova procedura per effettuare le domande di pensione anticipata. Le domande non riguardano tutti, bensì una categoria di persone che possono chiedere la pensione anticipata nel 2022. Per L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’Ente erogatore ha diffuso una nota dove viene dato il via alla procedura aggiornata per ledi pensione anticipata L’ha dato notizia del via alla nuova procedura per effettuare ledi pensione anticipata. Lenonno tutti, bensì una categoria di persone che possono chiedere la pensione anticipata nel 2022. Per L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

happyproudpuppy : RT @INPS_it: Al via l'#indennità di disoccupazione ai lavoratori #autonomi dello #spettacolo #ALAS. Online la procedura per fare domanda tr… - happyproudhuman : RT @INPS_it: Al via l'#indennità di disoccupazione ai lavoratori #autonomi dello #spettacolo #ALAS. Online la procedura per fare domanda tr… - Greg_75_ : RT @NincoSud: Azz...... fanno pure la pubblicità l'INPS siamo, poi ti vogliono fottere. 'Pensioni sbagliate, 500 mila italiani in lite con… - Valeria76ad : INPS pagamenti gennaio 2022: NASpI, Rdc, Assegno temporaneo, Bonux Ex Renzi, Bonus Bebé e 3° figlio… - PaolaMessina19 : RT @favo_it: ???'#Oncologia. Diritto immediato all’#invalidità sempre più vicino: il certificato introduttivo si prepara a diventare struttu… -