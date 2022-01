Incinte con Covid, clinica Mangiagalli: “22 letti pieni, 90% non vaccinate” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “A settembre avevamo 2, 4 o zero signore al giorno ricoverate con gravidanza in corso e infezione da Covid. Adesso”, con la variante Omicron in ascesa, “siamo arrivati ad avere 22 letti pieni. E di queste donne solo due sono vaccinate, e per fortuna sono senza sintomi. Al solito il rapporto fra non vaccinate e vaccinate è 9 a 1. Quindi è vero: quello che ci si trova di fronte con questa ondata è che in gravidanza c’è ancora una sorta di paura, di timore del vaccino anti-Covid, per cui abbiamo una prevalenza di vaccinazioni che è molto bassa, forse il 30-40%, non di più. Mentre la popolazione adulta in generale è ormai oltre l’87% vaccinata in qualche modo. Questo preoccupa”. A tracciare il quadro all’Adnkronos Salute è Enrico Ferrazzi, direttore Ostetricia della ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “A settembre avevamo 2, 4 o zero signore al giorno ricoverate con gravidanza in corso e infezione da. Adesso”, con la variante Omicron in ascesa, “siamo arrivati ad avere 22. E di queste donne solo due sono, e per fortuna sono senza sintomi. Al solito il rapporto fra nonè 9 a 1. Quindi è vero: quello che ci si trova di fronte con questa ondata è che in gravidanza c’è ancora una sorta di paura, di timore del vaccino anti-, per cui abbiamo una prevalenza di vaccinazioni che è molto bassa, forse il 30-40%, non di più. Mentre la popolazione adulta in generale è ormai oltre l’87% vaccinata in qualche modo. Questo preoccupa”. A tracciare il quadro all’Adnkronos Salute è Enrico Ferrazzi, direttore Ostetricia della ...

