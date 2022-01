In Lombardia nasce lo psicologo di base gratuito. Ecco come funzionerà (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo il rifiuto del governo di inserire nella Legge di bilancio 2022 il bonus salute mentale da 50 milioni di euro, la Lombardia decide di muoversi da sola istituendo la figura dello psicologo di base, gratis, per tutti i cittadini in difficoltà. Ieri il consiglio regionale lombardo ha infatti approvato all’unanimità la mozione presentata dal consigliere Niccolò Carretta, esponente di Azione. Con un post su Instagram il consigliere bergamasco Carretta si è detto “contentissimo” del fatto che presto ogni lombardo potrà avere a disposizione “una figura territoriale, di fiducia, accessibile, quotidiana e soprattutto gratuita per potere accedere ad un servizio di supporto psicologico di base”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Niccolo? Carretta ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo il rifiuto del governo di inserire nella Legge di bilancio 2022 il bonus salute mentale da 50 milioni di euro, ladecide di muoversi da sola istituendo la figura dellodi, gratis, per tutti i cittadini in difficoltà. Ieri il consiglio regionale lombardo ha infatti approvato all’unanimità la mozione presentata dal consigliere Niccolò Carretta, esponente di Azione. Con un post su Instagram il consigliere bergamasco Carretta si è detto “contentissimo” del fatto che presto ogni lombardo potrà avere a disposizione “una figura territoriale, di fiducia, accessibile, quotidiana e soprattutto gratuita per potere accedere ad un servizio di supporto psicologico di”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Niccolo? Carretta ...

Advertising

Luce_news : In Lombardia nasce lo psicologo di base. Ecco come funzionerà - cremaonline : #Lombardia: inclusione lavorativa, nasce #Autacademy la prima #scuolaAgraria in #Italia di formazione professional… - giornalemetro : In Lombardia nasce la filiera della lana di pecora | Giornale Metropolitano - scotti48 : Confcommercio Lombardia e A2A: nasce il sito - DavMariani : @CrostyGa O nasce dal fatto che le regioni , vedi la Lombardia , vuole fare il conteggio esatto separando i malati… -