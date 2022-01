In libreria il volume di Nico Donvito: “Sanremo il festival – Dall’Italia del boom al rock dei Måneskin” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dal 25 gennaio sarà disponibile, su tutti i digital store (già in pre order su Amazon),“Sanremo IL festival – Dall’Italia del boom al rock dei Måneskin”, edito da D’idee, il primo libro del giornalista Nico Donvito, profondo estimatore, studioso e osservatore della kermesse canora che, quest’anno, spegnerà le sue 72 candeline. Il volume è impreziosito dalla prefazione firmata da Amadeus, che si appresta a condurre la sua terza edizione consecutiva, e dalla copertina disegnata da Riccardo Mazzoli, che ha realizzato le caricature di alcuni dei protagonisti della storica rassegna. Da DomeNico Modugno a Claudio Villa, passando per Nilla Pizzi, Gigliola Cinquetti, Iva Zanicchi, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Fausto ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dal 25 gennaio sarà disponibile, su tutti i digital store (già in pre order su Amazon),“ILdelaldei”, edito da D’idee, il primo libro del giornalista, profondo estimatore, studioso e osservatore della kermesse canora che, quest’anno, spegnerà le sue 72 candeline. Ilè impreziosito dalla prefazione firmata da Amadeus, che si appresta a condurre la sua terza edizione consecutiva, e dalla copertina disegnata da Riccardo Mazzoli, che ha realizzato le caricature di alcuni dei protagonisti della storica rassegna. Da DomeModugno a Claudio Villa, passando per Nilla Pizzi, Gigliola Cinquetti, Iva Zanicchi, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Fausto ...

