In arrivo il freddo dalla Russia, da quando (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'inverno si risveglia, con il freddo in arrivo dalla Russia nel weekend. L'alta pressione ha dunque ormai le ore contate, con il ritorno di piogge e nevicate fino a quote basse. Il Team de iLMeteo.it comunica che già nella giornata odierna si verificherà un primo debole cedimento della vasta struttura anticiclonica che ci ha accompagnato negli ultimi giorni e che concederà sempre più spazio a deboli infiltrazioni d'aria umida. Sulle pianure del Nord assisteremo al ritorno della nebbia, specie la notte e al primo mattino, mentre nubi basse interesseranno gran parte delle aree costiere centro-settentrionale, in particolare quelle tirreniche. Un cambio più radicale avverrà poi domani, giovedì 20 gennaio, quando un ulteriore cedimento dell'alta pressione favorirà un cospicuo afflusso di venti umidi ...

