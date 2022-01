Il tweet fotocopia scatena tutti Il campo largo? Solo tre amici al bar

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Letta, Conte e Speranza, per ribadire l'unità della coalizione, postano lo stesso. Ma il risultato è opposto a quello atteso: bufera ironica sui social

TeresaBellanova : Le case private non sono i luoghi della politica. Con quel tweet fotocopia di Letta, Conte e Speranza stamattina è… - eniiolucherini : RT @boborock55: Fanno pure i tweet fotocopia ma allora BACIATEVI - duemme6 : RT @conteDartagnan: Perché Gonde e Lettamela scrivono tweet fotocopia? - ottovanz : RT @TeresaBellanova: Le case private non sono i luoghi della politica. Con quel tweet fotocopia di Letta, Conte e Speranza stamattina è and… - martinoloiacono : Dal governo fotocopia al tweet fotocopia. Mala tempora. -

Conte di prima mattina ha ospitato a casa Enrico Letta e Roberto Speranza: una riunione di tre ore seguita daidei tre leader (all'insegna dell'unità di facciata) e poi, poco più ...L'unità di intenti sul percorso per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica suggellata, a quanto viene riferito, nel vertice di stamattina tra Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza ...Con quel tweet fotocopia di Letta, Conte e Speranza stamattina è andato in scena tre amici al bar. Così mi sento di battezzare l’esito del confronto in… Leggi ...Con quel tweet fotocopia di Letta, Conte e Speranza stamattina è andato in scena tre amici al bar. Così mi sento di battezzare l’esito del confronto in… Leggi ...