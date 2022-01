Il Sassuolo batte il Cagliari 1-0 e si qualifica ai quarti di Coppa Italia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Al Mapei il Sassuolo ha battuto il Cagliari 1-0 qualificandosi ai quarti di Coppa Italia. Ora dovrà affrontare la Juventus. A siglare la vittoria della squadra di Alessio Dionisi un gol di Harroui al 18? del primo tempo. Il Cagliari ha provato ad agguantare il pari ma inutilmente: l’arbitro Marchetti ha annullato un gol di Pavoletti al 62? dopo aver rivisto l’azione al Var, per fuorigioco di Nandez, che aveva fornito l’assist. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Al Mapei ilha battuto il1-0ndosi aidi. Ora dovrà affrontare la Juventus. A siglare la vittoria della squadra di Alessio Dionisi un gol di Harroui al 18? del primo tempo. Ilha provato ad agguantare il pari ma inutilmente: l’arbitro Marchetti ha annullato un gol di Pavoletti al 62? dopo aver rivisto l’azione al Var, per fuorigioco di Nandez, che aveva fornito l’assist. L'articolo ilNapolista.

