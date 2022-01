Il presidente del Paraguay Abdo Benitez è positivo al Covid

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il ministero della Salute delha reso noto che ilMario"è risultatoal test per la rilevazione del- 19". In un comunicato diffuso via Twitter, il ...

Advertising

ladyonorato : Alle 15.30, diretta sul mio canale YouTube per commentare l’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana che au… - Agenzia_Ansa : Malagò: 'Ho rischiato l'ictus, ora sono fuori pericolo'. Il presidente del Coni: resta da 'capire il motivo di ques… - poliziadistato : Messaggi diffamatori su diversi canali social, lesivi della memoria del Presidente @Europarl_IT #DavidSassoli La… - SergioFerrara10 : RT @MrSwing5: @valy_s Franco Frattini, nuovo Presidente al Consiglio di Stato: appena eletto, sospende una Sentenza che avrebbe incriminato… - 8foctdr67 : RT @FabioBuggiani: Ecco il nuovo Presidente del Consiglio di Stato. Congratulazioni da parte dell'amministrazione comunale di #Bugliano.… -

Ultime Notizie dalla rete : presidente del

In realtà, quelloleaderCarroccio, era un invito all'alleato a formalizzare la sua candidatura. "Undella Repubblica non credibile": voto per il Quirinale falsato, la denuncia di ...... in Italia le famiglie stentano ad accedere al credito e solo per questo la loro situazione debitoria non è peggiorata " ha sottolineato Elvira Carpentieri,Cscefi ". Con le moratorie ...E ora, c'è il Consiglio di Stato che ribalta la decisione del Tar. Con decreto monocratico il nuovo presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini, ha sospeso la sentenza con la quale il Tar Lazio ...I complimenti per il lavoro fatto e una promessa: all’inaugurazione ci sarà. Il presidente del Coni Giovanni Malagò stamattina ha visitato il cantiere del palazzetto dello sport di Fasano che presto s ...