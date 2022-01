“Il potere da cane” da record: è il film Netflix più premiato di sempre (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il ritorno di Jane Campion al mondo del lungometraggio non ha lasciato indifferenti né il pubblico né, tantomeno, la critica. La regista neozelandese, Premio Oscar per la Miglior Sceneggiatura Originale grazie a Lezioni di piano (1993), si è distinta grazie al suo ultimo film, Il potere del cane. Il titolo, originale Netflix, ha difatti conquistato il suo 21esimo riconoscimento come Miglior film. Si tratta dunque della pellicola, prodotta dal colosso dello streaming video, più insignita di sempre. Il primato apparteneva in precedenza all’acclamato Roma di Alfonso Cuarón, “fermo” a venti riconoscimenti. Il capolavoro dell’autore messicano, inoltre, aveva ottenuto nell’edizione dei Premi Oscar 2019 tre statuette (Miglior film Straniero, Miglior Regista e Miglior ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il ritorno di Jane Campion al mondo del lungometraggio non ha lasciato indifferenti né il pubblico né, tantomeno, la critica. La regista neozelandese, Premio Oscar per la Miglior Sceneggiatura Originale grazie a Lezioni di piano (1993), si è distinta grazie al suo ultimo, Ildel. Il titolo, originale, ha difatti conquistato il suo 21esimo riconoscimento come Miglior. Si tratta dunque della pellicola, prodotta dal colosso dello streaming video, più insignita di. Il primato apparteneva in precedenza all’acclamato Roma di Alfonso Cuarón, “fermo” a venti riconoscimenti. Il capolavoro dell’autore messicano, inoltre, aveva ottenuto nell’edizione dei Premi Oscar 2019 tre statuette (MigliorStraniero, Miglior Regista e Miglior ...

