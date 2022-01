Il poliziotto e il finanziere No vax indagati per aver ritardato il lavoro dei centri vaccinali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un poliziotto e un militare della Guardia di Finanza hanno ricevuto un avviso di garanzia per interruzione di pubblico servizio. L’accusa della procura di Bologna nei loro confronti è di aver causato disservizi negli hub dove si erano presentati per farsi vaccinare. I due sono entrambi sospesi dal servizio per non aver ottemperato all’obbligo vaccinale. Il poliziotto è il funzionario Giuseppe Accroglianò. Nei giorni scorsi si era presentato all’hub di Casalecchio con un avvocato per chiedere l’esenzione vaccinale. Aveva fatto domande insistenti al medico di turno e poi aveva chiamato il 112 e se ne era andato senza farsi vaccinare. «Purtroppo – ha detto a Il Resto del Carlino Luciana Prete, dirigente del dipartimento Igiene dell’Ausl e che si è occupata del caso specifico – molti No vax stanno mettendo in pratica ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Une un militare della Guardia di Finanza hanno ricevuto un avviso di garanzia per interruzione di pubblico servizio. L’accusa della procura di Bologna nei loro confronti è dicausato disservizi negli hub dove si erano presentati per farsi vaccinare. I due sono entrambi sospesi dal servizio per nonottemperato all’obbligo vaccinale. Ilè il funzionario Giuseppe Accroglianò. Nei giorni scorsi si era presentato all’hub di Casalecchio con un avvocato per chiedere l’esenzione vaccinale. Aveva fatto domande insistenti al medico di turno e poi aveva chiamato il 112 e se ne era andato senza farsi vaccinare. «Purtroppo – ha detto a Il Resto del Carlino Luciana Prete, dirigente del dipartimento Igiene dell’Ausl e che si è occupata del caso specifico – molti No vax stanno mettendo in pratica ...

