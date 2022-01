Il piano per schiantare Boris Johnson (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il primo ministro inglese, Boris Johnson, “ha mentito davanti al Parlamento riguardo alle feste” a Downing Street, ha scritto Dominic Cummings sul suo blog lunedì e in un attimo s’è riacceso il partygate, lo scandalo che tormenta il governo britannico e che rischia di travolgerlo. Se il premier ha mentito ai Comuni, la faccenda diventa grave: si passa dall’opportunità politica (invero bassissima) di tenere delle feste a palazzo in periodo di lockdown a materiale utile per pretendere e ottenere le dimissioni del capo di governo. Ed è questo l’obiettivo di Cummings, ex consigliere armato di una quantità di screenshot, messaggini, email, documenti riservati, confidenze e segreti che distruggerebbero chiunque di noi, figurarsi un premier sempre al limite del lecito politico come Johnson. Cummings non è soltanto un ex vendicativo, già di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il primo ministro inglese,, “ha mentito davanti al Parlamento riguardo alle feste” a Downing Street, ha scritto Dominic Cummings sul suo blog lunedì e in un attimo s’è riacceso il partygate, lo scandalo che tormenta il governo britannico e che rischia di travolgerlo. Se il premier ha mentito ai Comuni, la faccenda diventa grave: si passa dall’opportunità politica (invero bassissima) di tenere delle feste a palazzo in periodo di lockdown a materiale utile per pretendere e ottenere le dimissioni del capo di governo. Ed è questo l’obiettivo di Cummings, ex consigliere armato di una quantità di screenshot, messaggini, email, documenti riservati, confidenze e segreti che distruggerebbero chiunque di noi, figurarsi un premier sempre al limite del lecito politico come. Cummings non è soltanto un ex vendicativo, già di ...

