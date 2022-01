Il mercato non aiuta il Cagliari: sardi fuori dalla Coppa, esulta il Sassuolo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Si completa un’altra parte del tabellone degli ottavi di Coppa Italia. Il Sassuolo supera il Cagliari e si guadagna il quarto contro la Juve. Finisce con un successo dei padroni di casa del Sassuolo il match degli ottavi di finale di Coppa Italia tra i neroverdi e il Cagliari. Un successo di misura, accompagnato anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Si completa un’altra parte del tabellone degli ottavi diItalia. Ilsupera ile si guadagna il quarto contro la Juve. Finisce con un successo dei padroni di casa delil match degli ottavi di finale diItalia tra i neroverdi e il. Un successo di misura, accompagnato anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : mercato non Calciomercato Inter: Vecino non parte Commenta per primo La partenza di Stefano Sensi , toglie virtualmente Matias Vecino dal mercato. Il centrocampista uruguaiano dirà addio all'Inter , ma solo a fine stagione a parametro zero. Piace a Lazio, Roma e Napoli.

AMD presenta la nuova Radeon PRO W6400: la GPU "regina" per i professionisti Il suo arrivo sul mercato è previsto entro il Q1 2022, mentre il prezzo di partenza suggerito dal ... anche se, continuando con le similitudini, la sua reperibilità a queste cifre potrebbe non essere ...

Tim crolla in Borsa, il mercato non crede più all'Opa di Kkr La Repubblica NBA, Ben Simmons pronto a stare fuori squadra tutto l’anno in assenza di trade Il giocatore australiano esordirà nella presente stagione solo se Philadelphia appronterà una trade in uscita a suo vantaggio ...

Calciomercato Milan, ennesima chiusura: “Vogliamo tenerlo” Torna a parlare il numero uno del club. Chiara la sua dichiarazione sul difensore: nessuna cessione a gennaio… Il Milan ci ha provato e riprovato, ma Sven Botman è ad oggi un o ...

