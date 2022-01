Il M5s perde la vicepresidenza del Parlamento Ue Fuori anche la Lega

Advertising

SHIN_Fafnhir : @nu_vola @libellula58 @BracaliM Hai ragione! Ma c'è una differenza. Stavolta a dire basta è gente che fino a ieri l… - carlokarl : RT @NicolaOliv20: @andreasso1951 - marcell16895275 : RT @NicolaOliv20: @andreasso1951 - danieledv79 : @CarloFusaro @lorepregliasco Il m5s perde pezzi ogni giorno. Oggi un'altra senatrice è passata al gruppo misto. - blackhorseie : RT @NicolaOliv20: @andreasso1951 -

Ultime Notizie dalla rete : M5s perde

ilGiornale.it

...presto dalle pastoie burocratiche e ammessa alle modalità più risolute del chi - non - fa -- ... Lo dichiara la capogruppo delGrazia Di Bari. "Tra le novità più importanti introdotte dalla ...Intanto ilun altro pezzo al Senato. Elvira Evangelista abbandona un gruppo in preda al caos e si iscrive al Misto. "Ora voterò in scienza e coscienza, senza diktat di partito", dice all'...Le mosse dell'Avvocato non convincono i grillini E così rispunta pure Toninelli: "Sergio resti al Colle" «Da queste riunioni non esce mai nulla, molti cominciano a essere stanchi di questo immobilismo ...La società di Onorato finanziava la Casaleggio per attività di lobbying: il contratto fu rescisso a marzo 2020 dopo lo strappo tra la casa madre ...