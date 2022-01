"Il Green pass? Ora mi devono spiegare". Bassetti in aeroporto, lo specchio del disastro. La foto che imbarazza il governo | Guarda (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Matteo Bassetti indignato. L'infettivologo del San Martino di Genova non nasconde il suo stupore nel vedere le stesse regole di un anno e mezzo fa, quando la pandemia da Covid era nel pieno del suo corso. Lo sfogo è arrivato direttamente su Facebook, dove l'esperto ha pubblicato una foto con tanto di spiegazione. "Imbarco del volo ITA da Roma a Genova. Per un volo di 45' lunga coda per i controlli al gate per imbarcare forse 50-60 passeggeri. Io triplo vaccinato con mascherina ffp2 ho mostrato 2 volte il Green-pass e 2 volte mi hanno misurato la temperatura corporea (al controllo di sicurezza e poi al gate)". Bassetti in aeroporto, Guarda la foto pubblicata su Facebook Da qui la denuncia: "Ora mi devono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Matteoindignato. L'infettivologo del San Martino di Genova non nasconde il suo stupore nel vedere le stesse regole di un anno e mezzo fa, quando la pandemia da Covid era nel pieno del suo corso. Lo sfogo è arrivato direttamente su Facebook, dove l'esperto ha pubblicato unacon tanto di spiegazione. "Imbarco del volo ITA da Roma a Genova. Per un volo di 45' lunga coda per i controlli al gate per imbarcare forse 50-60eggeri. Io triplo vaccinato con mascherina ffp2 ho mostrato 2 volte ile 2 volte mi hanno misurato la temperatura corporea (al controllo di sicurezza e poi al gate)".inlapubblicata su Facebook Da qui la denuncia: "Ora mi...

