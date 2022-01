“Il grande soldato se n’è andato”. Cinema in lutto: grave incidente, l’attore è morto in ospedale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Cinema in lutto per la morte dell’attore, scomparso a 85 anni dopo aver riportato gravi ferite in un incidente stradale. La notizia è stata confermata dai quotidiani locali ed è stata confermata dalla famiglia, dalla regista Claire Denis (‘Il piccolo grande soldato è morto’, ha scritto sul suo post social) e dal quotidiano francese Libération. Figlio di una famiglia di esuli russi, il padre era un ingegnere di Mosca, la madre veniva invece dalle terre dall’Azerbajan, e lui, bellissimo ragazzo dal volto hollywoodiano dell’epoca arriva presto sui set con parti minori, interpretando ruoli al fianco di Dany Robin in “Frou-Frou” del 1955, Jean-Paul Belmondo in “Una strana domenica” del 1958 e Jean Richard in “Mon pote le gitan” del 1959. Nel 1959 Michel Subor ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022)inper la morte del, scomparso a 85 anni dopo aver riportato gravi ferite in unstradale. La notizia è stata confermata dai quotidiani locali ed è stata confermata dalla famiglia, dalla regista Claire Denis (‘Il piccolo’, ha scritto sul suo post social) e dal quotidiano francese Libération. Figlio di una famiglia di esuli russi, il padre era un ingegnere di Mosca, la madre veniva invece dalle terre dall’Azerbajan, e lui, bellissimo ragazzo dal volto hollywoodiano dell’epoca arriva presto sui set con parti minori, interpretando ruoli al fianco di Dany Robin in “Frou-Frou” del 1955, Jean-Paul Belmondo in “Una strana domenica” del 1958 e Jean Richard in “Mon pote le gitan” del 1959. Nel 1959 Michel Subor ...

