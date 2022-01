Il Giorno In Cui Ho Smesso Di Pensare di Irama, il nuovo album a febbraio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sarà disponibile da febbraio Il Giorno In Cui Ho Smesso Di Pensare di Irama. L’artista annuncia oggi il nuovo disco di inediti, in programma per il 25 febbraio 2022 con Warner Music Italy. L’album è in pre-order da oggi in versione autografata limitata al prezzo di 22,99 euro su Amazon. L’annuncio ufficiale in realtà risale alla giornata di ieri quando lo stesso artista, via social, ha lasciato qualche indizio tangibile. Irama ha infatti condiviso un video con una data e la frase che ha assegnato come titolo al nuovo album in uscita a febbraio. “25.02.2022. Il Giorno In Cui Ho Smesso Di Pensare“, aveva scritto, attirando ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sarà disponibile daIlIn Cui HoDidi. L’artista annuncia oggi ildisco di inediti, in programma per il 252022 con Warner Music Italy. L’è in pre-order da oggi in versione autografata limitata al prezzo di 22,99 euro su Amazon. L’annuncio ufficiale in realtà risale alla giornata di ieri quando lo stesso artista, via social, ha lasciato qualche indizio tangibile.ha infatti condiviso un video con una data e la frase che ha assegnato come titolo alin uscita a. “25.02.2022. IlIn Cui HoDi“, aveva scritto, attirando ...

IRAMAPLUME : 25.02.2022 IL GIORNO IN CUI HO SMESSO DI PENSARE. #irama #iramanewalbum - IlContiAndrea : Si intitola 'Il giorno in cui ho smesso di pensare' il nuovo album di #Irama, in uscita il 25 febbraio dopo #Sanremo2022 - WARNERMUSICIT : 'IL GIORNO IN CUI HO SMESSO DI PENSARE' il nuovo album di @IRAMAPLUME fuori il 25 febbraio. Da oggi in pre-order la… - ovunquesaraii : RT @WARNERMUSICIT: 'IL GIORNO IN CUI HO SMESSO DI PENSARE' il nuovo album di @IRAMAPLUME fuori il 25 febbraio. Da oggi in pre-order la vers… - Missmon40779078 : Io al mercato ci vado il giovedì, gli altri giorni vorrei vedere un programma di sentimenti che non siano solo odi… -