Il giochino di Berlusconi è fallito ma ha lasciato morti e feriti specie tra i reduci di Fratelli d'Italia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il giochino di Berlusconi era imbarazzante ma destinato a durare poco. Non mancano inevitabilmente morti e feriti come si dice, specie tra i reduci di Fratelli d'Italia orientati tutti ad investire ... Leggi su globalist (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ildiera imbarazzante ma destinato a durare poco. Non mancano inevitabilmentecome si dice,tra idid'orientati tutti ad investire ...

Advertising

CaressaGiovanni : Il giochino di Berlusconi è fallito ma ha lasciato morti e feriti specie tra i reduci di Fratelli d’Italia - finneas67 : @pietroraffa Veramente tra quei numeri del csx ci sono anche una ventina di parlamentari usciti dal m5s e non credo… - InsalatinaMista : Il giochino infantile di Mieli : dice che Berlusconi verrebbe eletto con voti sottobanco ma poi il governo cadrebbe… - Socialmenteesc : RT @mpiacenonaver1: Io ve lo dicevo che il giochino era candidare Berlusconi per poi infilarne uno peggio di lui ma sconosciuto ai più,il t… - mpiacenonaver1 : Io ve lo dicevo che il giochino era candidare Berlusconi per poi infilarne uno peggio di lui ma sconosciuto ai più,… -