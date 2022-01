Il film porno alle spalle della senatrice M5s? Ma quale "attacco hacker", suicidio grillino: ecco chi è il "porcone" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Negli ultimi giorni ha fatto scalpore quanto accaduto al Senato, il video a luci rosse partito alle spalle della senatrice grillina Maria Laura Mantovani, fedelissima di Giuseppe Conte, il tutto nel corso di un evento sulla Pubblica amministrazione trasparente, per giunta davanti al premio nobel Giorgio Parisi. Episodio molto più che imbarazzante e che la Mantovani ha commentato affermando che "qualcuno si è introdotto clandestinamente trasmettendo un video dal contenuto pornografico". Insomma, ha gridato all'attacco hacker. Già, qualcuno ha infatti trasmesso una scena di un film a luci rosse, che ha campeggiato al centro dello schermo per circa un minuto: la grillina si è quindi rivolta alla polizia postale chiedendo di far luce ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Negli ultimi giorni ha fatto scalpore quanto accaduto al Senato, il video a luci rosse partitospgrillina Maria Laura Mantovani, fedelissima di Giuseppe Conte, il tutto nel corso di un evento sulla Pubblica amministrazione trasparente, per giunta davanti al premio nobel Giorgio Parisi. Episodio molto più che imbarazzante e che la Mantovani ha commentato affermando che "qualcuno si è introdotto clandestinamente trasmettendo un video dal contenutografico". Insomma, ha gridato all'. Già, qualcuno ha infatti trasmesso una scena di una luci rosse, che ha campeggiato al centro dello schermo per circa un minuto: la grillina si è quindi rivolta alla polizia postale chiedendo di far luce ...

LArcozzi : @assurdistan @AcribusFlammis Però rappresentano un eccezione rispetto ai finali canonici dei film che sono : 'si sp… - brunix_super : RT @Vince7914: @antondepierro 1° sembrano scialatielli alla merda 2° non tutti sono sfigati come te che per mangiare bene devono andare al… - daniele_dfu : +++ SCANDALO AL SEXI CINE DI SANT’ILARIO : hacker si inserisce nella proiezione di un film porno e trasmette una conferenza stampa di #Conte - MentazB : RT @Vince7914: @antondepierro 1° sembrano scialatielli alla merda 2° non tutti sono sfigati come te che per mangiare bene devono andare al… - AlbertoZacheo : @riotta @robersperanza @EnricoLetta @GiuseppeConteIT Speriamo non venga fuori un film porno. Già vestiti è difficile guardarli -