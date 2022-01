Il ‘dopo Don Nicola’ | c’è il nuovo amministratore della parrocchia di San Modesto

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSua Eccellenza l’Arcivescovo, in data 19 gennaio 2022, ha nominato: Il rev.do sacerdote don Leonardo Lepore (in foto),le di “San” in Benevento. Don Leonardo al momento è titolare già nelle parrocchie di San Nazzaro e Terranova. Le altre nomine: Il rev.do sacerdote don Antonio Fragnito,le di “Santa Maria del Bosco” in Paupisi (BN). Inoltre, l’Arcivescovo ha nominato: in data 21 dicembre 2021 il rev.do sacerdote don Stefano Di Matteo, Parroco dei “Santi Giorgio e Leonardo” in Roccabascerana (AV), giàle dall’8 settembre 2017; in data 13 gennaio 2022 Il rev.mo sacerdote mons. Pietro Florio, Parroco di “San Ciriaco” in Foglianise (BN), già ...