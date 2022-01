Il Covid colpisce il cast, il musical “Ghost” posticipato al 16 febbraio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Bergamo. A causa della positività al Covid di alcuni componenti del cast, lo spettacolo “Ghost” il musical in scena il 21 gennaio al Creberg Teatro Bergamo, verrà recuperato il 16 febbraio 2022 nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti. leggi anche Il tour musical al Creberg: il 21 gennaio in cartellone c’è “Ghost” Leggi su bergamonews (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Bergamo. A causa della positività aldi alcuni componenti del, lo spettacolo “” ilin scena il 21 gennaio al Creberg Teatro Bergamo, verrà recuperato il 162022 nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti. leggi anche Il toural Creberg: il 21 gennaio in cartellone c’è “

