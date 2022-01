Il complotto contro l'America, anticipazioni 20 gennaio 2022 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il complotto contro l'America, la miniserie con protagonista Wynona Rider torna su Rai Tre il 20 gennaio 2022 con una nuova puntata che vedrà al centro della scena la famiglia Levin. Questi ultimi, come rivelano le anticipazioni, saranno messi alle strette dalle politiche del nuovo presidente Lindbergh, il quale sposerà le idee antisemite che Hitler sta attuando in Europa. Inoltre, le tensioni tra il padre di Sandy e Bengelsdorf arriveranno ad un punto di non ritorno. Il complotto contro l'America, trama 20 gennaio 2022: Lindberg diventa presidente e si schiera contro gli ebrei Charles Lindbergh vincerà le elezioni contro Roosvelt e diventerà il nuovo presidente degli ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ill', la miniserie con protagonista Wynona Rider torna su Rai Tre il 20con una nuova puntata che vedrà al centro della scena la famiglia Levin. Questi ultimi, come rivelano le, saranno messi alle strette dalle politiche del nuovo presidente Lindbergh, il quale sposerà le idee antisemite che Hitler sta attuando in Europa. Inoltre, le tensioni tra il padre di Sandy e Bengelsdorf arriveranno ad un punto di non ritorno. Ill', trama 20: Lindberg diventa presidente e si schieragli ebrei Charles Lindbergh vincerà le elezioniRoosvelt e diventerà il nuovo presidente degli ...

Advertising

PaoloBMb70 : RT @PastoreFrance: @MediasetTgcom24 Ditemi che non è un golpe, che non è una ricaduta, storica, in pieno Medio Evo, che non è un complotto… - FgFrangenti : RT @PastoreFrance: @MediasetTgcom24 Ditemi che non è un golpe, che non è una ricaduta, storica, in pieno Medio Evo, che non è un complotto… - iopunto67 : RT @PastoreFrance: @MediasetTgcom24 Ditemi che non è un golpe, che non è una ricaduta, storica, in pieno Medio Evo, che non è un complotto… - BelluNicola : @andrea61ernesto E' una tattica vecchia come l'uomo stesso! Un innesco cognitivo del 'noi contro loro' tipico del b… - zacaaa8 : RT @angialla: Sono tutti e due gialli sjdhsjksjskdk ma cos’è UN COMPLOTTO CONTRO DI ME?? #UçKurus -