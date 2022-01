Il Ceo di Gruppo Volkswagen: “In Europa impossibile dire addio alle endotermiche” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nella stessa giornata in cui la stampa internazionale riporta le parole di Carlos Tavares, ad di Stellantis, sull’elettrificazione della mobilità, a suo dire “imposta” dalla politica, il numero uno del Gruppo Volkswagen, Herbert Diess, lancia una serie di considerazioni inequivocabili alle Istituzioni: per il numero uno del colosso tedesco, infatti, immaginare di dire addio ai veicoli con motore termico “è semplicemente impossibile”. Parole che arrivano dal massimo rappresentante del Gruppo automobilistico europeo più impegnato nell’elettrificazione. In un’intervista concessa al podcast di Nilay Patel, direttore del sito di tecnologie The Verge, Diess ha affermato che “la transizione verso i veicoli elettrici ha alcuni vincoli e che il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nella stessa giornata in cui la stampa internazionale riporta le parole di Carlos Tavares, ad di Stellantis, sull’elettrificazione della mobilità, a suo“imposta” dalla politica, il numero uno del, Herbert Diess, lancia una serie di considerazioni inequivocabiliIstituzioni: per il numero uno del colosso tedesco, infatti, immaginare diai veicoli con motore termico “è semplicemente”. Parole che arrivano dal massimo rappresentante delautomobilistico europeo più impegnato nell’elettrificazione. In un’intervista concessa al podcast di Nilay Patel,ttore del sito di tecnologie The Verge, Diess ha affermato che “la transizione verso i veicoli elettrici ha alcuni vincoli e che il ...

Advertising

lautomobile_ACI : Elettriche si, ma ci vuole più tempo: in una lunga intervista alla testata americana The Verge, il ceo del gruppo V… - Claudio_Forzano : RT @Michele_Arnese: Cambiamenti al vertice per Dazn Group. Shay Segev è promosso a unico ceo: carica finora divisa con James Rushton, co-fo… - An_Bion : RT @Michele_Arnese: Cambiamenti al vertice per Dazn Group. Shay Segev è promosso a unico ceo: carica finora divisa con James Rushton, co-fo… - ultimenews24 : Dazn Group annuncia oggi l'implementazione di una nuova struttura del Gruppo e alcuni cambiamenti di leadership che… - VELOSPORT1960 : Dazn Group annuncia oggi l'implementazione di una nuova struttura del Gruppo e alcuni cambiamenti di leadership che… -