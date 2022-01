Il bonus psicologo e la salute mentale negata: un dibattito surreale tra pubblico e privato (Di mercoledì 19 gennaio 2022) A seguito della bocciatura dell’emendamento sul cosiddetto bonus psicologo nell’ultima legge di Bilancio, si è assistito a un dibattito surreale tra chi è favorevole a questa misura e chi invece, anche giustamente, invoca un potenziamento della rete sanitaria pubblica. dibattito surreale, e in un certo senso distante dalla realtà vissuta dei cittadini, perché le due cose non sono affatto in contrapposizione. Pensare che il bonus psicologo vada a togliere risorse al servizio pubblico è sbagliato. Per diversi motivi. Innanzitutto, bisogna chiarire un aspetto. C’è un emergenza salute mentale? Sì. Leggendo il sito dell’Istituto superiore di Sanità “le prime stime ufficiali intravedono un aumento ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) A seguito della bocciatura dell’emendamento sul cosiddettonell’ultima legge di Bilancio, si è assistito a untra chi è favorevole a questa misura e chi invece, anche giustamente, invoca un potenziamento della rete sanitaria pubblica., e in un certo senso distante dalla realtà vissuta dei cittadini, perché le due cose non sono affatto in contrapposizione. Pensare che ilvada a togliere risorse al servizioè sbagliato. Per diversi motivi. Innanzitutto, bisogna chiarire un aspetto. C’è un emergenza? Sì. Leggendo il sito dell’Istituto superiore di Sanità “le prime stime ufficiali intravedono un aumento ...

