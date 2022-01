Il bagno ghiacciato degli ortodossi russi per l'Epifania (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un centinaio di fedeli russi ortodossi, la maggior parte militari, si tuffano nell'acqua ghiacciata per celebrare l'Epifania nella Cattedrale principale delle forze armate russe a Kubinka, a circa 60 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un centinaio di fedeli, la maggior parte militari, si tuffano nell'acqua ghiacciata per celebrare l'nella Cattedrale principale delle forze armate russe a Kubinka, a circa 60 ...

Auto bloccate per la neve in Valle Savio ...del Fuoco del distaccamento di Bagno di Romagna è intervenuta sulla SP 43 , in località Balze di Verghereto, per soccorrere diversi automobilisti in difficoltà a causa del manto stradale ghiacciato. ...

Un bagno ghiacciato per invocare buona salute e protezione, la particolare tradizione giapponese Tuffarsi in una vasca di acqua ghiacciata per chiedere alla sorte buona salute e protezione. E’ questa la credenza che sta alla base della tradizione shintoista giapponese con la quale quest’anno si è ...

