Icona della musica italiana sta male: messaggio da brividi di Milly Carlucci – VIDEO (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Icona della musica italiana sta male: messaggio da brividi di Milly Carlucci. Attraverso un VIDEO su Instagram la conduttrice ha voluto far sentire la sua vicinanza In questo momento la madrina Rai è impegnata nella preparazione della nuova edizione de ‘Il cantante mascherato’ ma non ha nascosto il suo dispiacere. Il mondo della televisione e L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022)stadadi. Attraverso unsu Instagram la conduttrice ha voluto far sentire la sua vicinanza In questo momento la madrina Rai è impegnata nella preparazionenuova edizione de ‘Il cantante mascherato’ ma non ha nascosto il suo dispiacere. Il mondotelevisione e L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

RegLiguria : ?? Oggi, #17gennaio, per la Giornata nazionale del #dialetto festeggiamo le tante sfaccettature del nostro dialetto,… - ItalyinJPN : #WorldPizzaDay|Oggi celebriamo un’icona della cucina ????, patrimonio @UNESCO, simbolo della dieta mediterranea e reg… - ottovanz : RT @vaticannews_it: #19gennaio Domani il porporato guiderà la recita della corona mariana nella Chiesa di Sant’Anna in #Vaticano, davanti a… - ZzuCicciu : RT @AncoraFischia: #Taubira, l’icona della #sinistra francese, si candida per le presidenziali - silviozan69 : RT @Djnc78: Da questo documento intanto si evince che, contrariamente alle previsioni, il porco picchiatore sa firmare. Ma lè più sconvolge… -