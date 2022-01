Icardi-Juve si riapre, il Barcellona torna alla carica per Morata. Il ritorno di Balotelli in Premier League e di Eder in Serie A (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La sessione invernale di calciomercato non è del tutto decollata, ma gli ultimi giorni si preannunciano scoppiettanti. In particolar modo una squadra particolarmente attiva è la Juventus, l’intenzione è quella di regalare innesti in attacco e a centrocampo. Si è riaperta la pista che porta a Mauro Icardi, l’argentino ha giocato le ultime partite con il Psg ma non ha entusiasmato. Il club francese avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto, soluzione gradita alla Juventus. Il Psg vorrebbe liberarsi dell’ingaggio del calciatore, Allegri spinge per l’arrivo dell’ex Inter. Strada spianata per il passaggio di Morata al Barcellona. L’Arsenal su Arthur e Danilo. I bianconeri pensano al rientro anticipato di Rovella. Mario Balotelli potrebbe ritornare ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La sessione invernale di calciomercato non è del tutto decollata, ma gli ultimi giorni si preannunciano scoppiettanti. In particolar modo una squadra particolarmente attiva è lantus, l’intenzione è quella di regalare innesti in attacco e a centrocampo. Si è riaperta la pista che porta a Mauro, l’argentino ha giocato le ultime partite con il Psg ma non ha entusiasmato. Il club francese avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto, soluzione graditantus. Il Psg vorrebbe liberarsi dell’ingaggio del calciatore, Allegri spinge per l’arrivo dell’ex Inter. Strada spianata per il passaggio dial. L’Arsenal su Arthur e Danilo. I bianconeri pensano al rientro anticipato di Rovella. Mariopotrebbe rire ...

