I supermercati europei verso la chiusura alla carne che distrugge l’Amazzonia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I supermercati europei, da Sainsbury a Carrefour, iniziano a chiudere alla carne connessa, anche in modo indiretto, alla deforestazione dell’Amazzonia. Dopo anni di denunce, un nuovo report sul «riciclaggio di bestiame» ha spinto alcuni gruppi a rivedere le proprie scelte di approvvigionamento: tra loro Sainsbury’s, la seconda maggiore catena britannica, Carrefour e Delhaize in Belgio, Lidl Olanda, Auchan in Francia. Lo stop colpisce per lo più alcuni prodotti, come carne in scatola o essiccata.Lidl Olanda si è impegnata a smettere di vendere qualsiasi tipo di carne bovina originaria dal Sud America a partire dal 2022.La sussidiaria di Ahold Delhaize, Albert Heijn, la più grande catena di supermercati olandese, ha annunciato che ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I, da Sainsbury a Carrefour, iniziano a chiudereconnessa, anche in modo indiretto,deforestazione del. Dopo anni di denunce, un nuovo report sul «riciclaggio di bestiame» ha spinto alcuni gruppi a rivedere le proprie scelte di approvvigionamento: tra loro Sainsbury’s, la seconda maggiore catena britannica, Carrefour e Delhaize in Belgio, Lidl Olanda, Auchan in Francia. Lo stop colpisce per lo più alcuni prodotti, comein scatola o essiccata.Lidl Olanda si è impegnata a smettere di vendere qualsiasi tipo dibovina originaria dal Sud America a partire dal 2022.La sussidiaria di Ahold Delhaize, Albert Heijn, la più grande catena diolandese, ha annunciato che ...

