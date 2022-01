I dati sulla ricchezza che fanno riflettere. L’opinione di Zacchera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’associazione no profit Oxfam ha diffuso i dati sulla ricchezza nel mondo che dovrebbero far riflettere tutte le persone di buon senso. Pochi sanno, infatti, che nei primi 2 anni di pandemia i 10 uomini più ricchi del pianeta hanno più che raddoppiato i loro patrimoni, passati da 700 a 1.500 miliardi di dollari, al ritmo di 15 mila dollari al secondo, ovvero 1,3 miliardi di dollari al giorno. Nello stesso periodo si stima che 163 milioni di persone siano cadute in povertà a causa della stessa pandemia. Al di là delle buone intenzioni è per lo meno sconcertante che in questo momento i 10 super-ricchi del mondo detengano da soli una ricchezza sei volte superiore al patrimonio del 40% più povero della popolazione mondiale, composto da 3,1 miliardi di persone. Intanto ogni 4 secondi nel mondo una persona ... Leggi su formiche (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’associazione no profit Oxfam ha diffuso inel mondo che dovrebbero fartutte le persone di buon senso. Pochi sanno, infatti, che nei primi 2 anni di pandemia i 10 uomini più ricchi del pianeta hanno più che raddoppiato i loro patrimoni, passati da 700 a 1.500 miliardi di dollari, al ritmo di 15 mila dollari al secondo, ovvero 1,3 miliardi di dollari al giorno. Nello stesso periodo si stima che 163 milioni di persone siano cadute in povertà a causa della stessa pandemia. Al di là delle buone intenzioni è per lo meno sconcertante che in questo momento i 10 super-ricchi del mondo detengano da soli unasei volte superiore al patrimonio del 40% più povero della popolazione mondiale, composto da 3,1 miliardi di persone. Intanto ogni 4 secondi nel mondo una persona ...

Advertising

AurelianoStingi : I dati provenienti da Israele sulla quarta dose paiono confermare che non sono in grado di fermare l'INFEZIONE da… - Ettore_Rosato : Sulla #scuola si è fatto allarmismo. I catastrofisti avrebbero voluto tenerla chiusa con conseguenze disastrose per… - Agenzia_Ansa : 'Sta emergendo una discussione sulla possibilità di somministrare una seconda dose booster con gli stessi vaccini a… - danieledv79 : RT @Ettore_Rosato: Sulla #scuola si è fatto allarmismo. I catastrofisti avrebbero voluto tenerla chiusa con conseguenze disastrose per raga… - fbranda94 : @mante Per chiunque volesse utilizzare i (pochi) dati che abbiamo finora sui contagi nella scuola li trovate qui… -