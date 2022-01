I cinghiali fanno paura al mercato della carne (Di giovedì 20 gennaio 2022) Mentre la popolazione umana è impegnata in una difficile opera di contenimento del Covid 19, altre due malattie virali, influenza aviaria e peste suina africana, stanno colpendo gli animali. Non si erano ancora estinti in Italia i focolai di influenza aviaria che hanno portato in tre mesi all’abbattimento di 14 milioni di polli, quando a inizio gennaio è stato lanciato l’allarme peste suina africana tra i cinghiali che vivono nei boschi tra Piemonte e Liguria. L’Italia è l’ultimo paese, in … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 20 gennaio 2022) Mentre la popolazione umana è impegnata in una difficile opera di contenimento del Covid 19, altre due malattie virali, influenza aviaria e peste suina africana, stanno colpendo gli animali. Non si erano ancora estinti in Italia i focolai di influenza aviaria che hanno portato in tre mesi all’abbattimento di 14 milioni di polli, quando a inizio gennaio è stato lanciato l’allarme peste suina africana tra iche vivono nei boschi tra Piemonte e Liguria. L’Italia è l’ultimo paese, in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

