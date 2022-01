I brownies senza farina e con solo due ingredienti Solo 140 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ovviamente esistono varie versioni di questo dessert. Tuttavia in questa pagina troverai una ricetta facile e super veloce da realizzare utilizzando. Durante la preparazione, quindi, non verrà assolutamente utilizzato alcun uovo, un qualsiasi tipo di, di olio e nemmeno del burro. Ti sembra impossibile? Non resta che continuare a leggere e prendere appunti per creare questo gustoso dolce. Come abbiamo detto glida utilizzare per portare a tavola questo dolce sono2: 4 banane di media grandezza e mature 5 cucchiai di cacao semi dolce Procedimento Per realizzare ibisogna eliminare la buccia delle banane. Successivamente posiamo il frutto in una ciotola e schiacciamolo completamente. Dopo aver ...