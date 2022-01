Hunziker e Trussardi, "la crisi iniziata durante il lockdown". Un gossip esplosivo: "I nuovi interessi di Michelle..." (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il lockdown ha separato un'altra coppia. Michelle Hunziker e Tomaso Trussarsi hanno comunicato ufficialmente la fine della loro storia, "amichevole" come da comunicato per il bene delle due figlie, che resteranno con la madre. E ora gli esperti di gossip iniziano a indagare sulle ragioni di una crisi che in realtà era nata molto tempo prima. "Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita - hanno spiegato la showgirl svizzera e l'imprenditore bergamasco -. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia". La protezione delle figlie Sole, 8 anni, e Celeste, di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ilha separato un'altra coppia.e Tomaso Trussarsi hanno comunicato ufficialmente la fine della loro storia, "amichevole" come da comunicato per il bene delle due figlie, che resteranno con la madre. E ora gli esperti diiniziano a indagare sulle ragioni di unache in realtà era nata molto tempo prima. "Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita - hanno spiegato la showgirl svizzera e l'imprenditore bergamasco -. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia". La protezione delle figlie Sole, 8 anni, e Celeste, di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Michelle e Tomaso'. Così, con una n… - MediasetTgcom24 : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Ci separiamo” #TOMASOTRUSSARDI - LucioCatania13 : Numeri impressionanti ed in continua crescita! Secondo i dati diffusi ieri dal Ministero della Salute sarebbero più… - francetomm : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si separano. Neanche da quassu' si intravede la vastita' del non me ne puo' fr… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Il Natale insieme, la Motor Valley e il karate, i post Instagram: ecco cosa è successo fra Michelle Hunziker e Tomaso Trussar… -