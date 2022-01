Horizon Forbidden West | nuovo trailer dedicato alla storia

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) L‘ultimopubblicato da Guerrilla Games anticipa diversi elementi delladel prossimo, come nuovi luoghi, personaggi e misteriuscirà fra meno di un mese e Sony sta proseguendo il proprio piano marketinggrande. Dopo diverse immagini, video e podcast, toccacomponente narrativa mostrarsi al pubblico. Nelle ultime ore infatti, la casa di sviluppo ha pubblicato un nuovissimodiesclusivamente. In quest’ultimo, vengono mostrati frammenti delle nuove location, dei nuovi personaggi e ...

Sony ha presentato un nuovissimo trailer diWest accompagnato anche da qualche immagine e da alcuni dettagli sulla storia. Ecco quanto dichiarato dal narrative director di Guerrilla Games, Ben McCaw: Aloy non ha idea delle ...Manca veramente poco adWest , la nuova avventura di Aloy che promette di essere a dir poco epica. Il 18 febbraio prossimo il titolo sarà disponibile per entrambe le ultime generazioni di console ...Guerrilla Games e PlayStation Studios hanno svelato il nuovo trailer di Horizon Forbidden West, l’attesissima esclusiva in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 5 questo febbraio. Horizon Forbidden We ...In uscita il 18 febbraio, Horizon Forbidden West porterà su PS5 e PS4 un'avventura tutta nuova per Aloy, impegnata a individuare la fonte di una terribile piaga rossa che minaccia di distruggere il mo ...