Highlights e gol Brentford-Manchester United 1-3 | Premier League 2021 2022 VIDEO

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Idi, sfida valevole per la 17ª giornata del campionato di. Partita dominata dalla squadra di Ralf Rangnick che grazie ad un secondo tempo di alto profilo espugna l’ovest di Londra. Le reti al 55? di Elanga, al 62? di Greenwood e al 77? di Rashford. Accorcia all’85’ Toney per l’1-3 finale. Di seguito ilcon le azioni salienti del match. SportFace.

I video highlights di Brentford-Manchester United, sfida valevole per la 17ª giornata del campionato di Premier League 2021/2022.