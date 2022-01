Highlights Catanzaro-Padova 0-1 | Coppa Italia Serie C 2021 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Basta lo 0-1 delsul campo delper volare in finale delladiC. I biancorossi si sono imposti col punteggio minimo sul campo dei calabresi, grazie al gol di Bifulco. Sommando quindi il risultato della gara d’andata, giocata in campo veneto, 1-1, il gol segnato in trasferta dà la vittoria e il passaggio del turno agli uomini di Massimo Pavanel. Ilè in finale. Ecco glidel Match. LA CRONACA LIVE DEL MATCH SportFace.