Harry e Meghan fondano 11 aziende nel paradiso fiscale del Delaware (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Secondo le ultimissime notizie, il principe Harry e Meghan Markle avrebbero creato ben 11 società in un paradiso fiscale. I rapporti parlano di accordi multimilionari per i quali avvocati e dirigenti aziendali avrebbero costituito 11 società e un fondo fiduciario per la coppia già a partire dall'aprile 2020. A testimoniarlo sarebbero dei documenti dello stato.

