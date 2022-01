Harry e Andrea, dopo i titoli reali, stanno per perdere anche il ruolo di Consiglieri di Stato (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Al momento il figlio e il nipote di Elisabetta II figurano ancora tra i quattro Counsellors of State designati a sostituire la regina quando non è in grado di svolgere le proprie funzioni. Ma Buckingham Palace mediterebbe di farli fuori per sostituirli con Beatrice e Camilla Leggi su vanityfair (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Al momento il figlio e il nipote di Elisabetta II figurano ancora tra i quattro Counsellors of State designati a sostituire la regina quando non è in grado di svolgere le proprie funzioni. Ma Buckingham Palace mediterebbe di farli fuori per sostituirli con Beatrice e Camilla

Advertising

nabiltheg0at : Quattro colpi al quorum Riposi in pace il referendum in saecula saeculorum Scomunicammo in nome di Dio Un libro di… - statodelsud : Guai reali, Andrea e Harry rattristano la regina Elisabetta - Pino__Merola : Guai reali, Andrea e Harry rattristano la regina Elisabetta - BlackDuchesse : @RoyalGossip2 Che poi Andrea gode ancora di privilegi, ha ancora la sicurezza pagata dai contribuenti mentre a Harr… - SkyTG24 : Guai reali, Andrea e Harry rattristano la regina Elisabetta -