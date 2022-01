Happy Casa Brindisi-Gevi Napoli 89-75 Basket maschile serie A: pugliesi in final eight di coppa Italia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Happy Casa Brindisi tornata al successo dopo un periodo nero. Lo ha fatto appena in tempo, l’ultima giornata del girone di andata del campionato di pallacanestro maschile di serie A, per essere fra le prime otto della classifica ed accedere così alla final eight di coppa Italia. Quello con la Gevi Napoli era, in tal senso, un vero spareggio: i pugliesi hanno mostrato superiorità per larghi tratti di gara ed il risultato finale di 89-75 ne è la riprova. L'articolo Happy Casa Brindisi-Gevi Napoli 89-75 <small ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 19 gennaio 2022)tornata al successo dopo un periodo nero. Lo ha fatto appena in tempo, l’ultima giornata del girone di andata del campionato di pallacanestrodiA, per essere fra le prime otto della classifica ed accedere così alladi. Quello con laera, in tal senso, un vero spareggio: ihanno mostrato superiorità per larghi tratti di gara ed il risultatoe di 89-75 ne è la riprova. L'articolo89-75

