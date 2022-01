Guinea Bissau-Nigeria, Coppa d’Africa: probabili formazioni e diretta TV (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Guinea Bissau-Nigeria in scena questa sera dalle 20.00 allo Stadio Omnisport di Garoua, per la 3a e ultima giornata della fase a girone del gruppo D della Coppa delle Nazioni Africane 2022. Con i Nigeriani già certi della qualificazione, gli uomini di Candé sono chiamati all’impresa sportiva alla ricerca del passaggio del turno. Così le probabili formazioni della gara odierna. Statistiche e curiosità di Guinea Bissau-Nigeria La Guinea Bissau, che ha cominciato il suo cammino in questa edizione della Coppa delle Nazioni Africane pareggiando con il Sudan per 0-0, nella 2a giornata è caduta contro l’Egitto, mandata ko dal gol-partita realizzato da Salah nel corso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022)in scena questa sera dalle 20.00 allo Stadio Omnisport di Garoua, per la 3a e ultima giornata della fase a girone del gruppo D delladelle Nazioni Africane 2022. Con ini già certi della qualificazione, gli uomini di Candé sono chiamati all’impresa sportiva alla ricerca del passaggio del turno. Così ledella gara odierna. Statistiche e curiosità diLa, che ha cominciato il suo cammino in questa edizione delladelle Nazioni Africane pareggiando con il Sudan per 0-0, nella 2a giornata è caduta contro l’Egitto, mandata ko dal gol-partita realizzato da Salah nel corso ...

