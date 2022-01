Guardiani della Galassia Vol. 3, Zoe Saldana con una nuova foto svela il look di Gamora (Di giovedì 20 gennaio 2022) L'attrice Zoe Saldana ha condiviso una nuova foto scattata sul set di Guardiani della Galassia Vol. 3 che svela un dettaglio del look di Gamora. Zoe Saldana ha condiviso online una nuova foto scattata sul set di Guardiani della Galassia Vol. 3, svelando un look simile a quello del personaggio nei fumetti. L'attrice ha pubblicato su Instagram lo scatto scrivendo su Instagram: "Gamora si sentiva carina! #senzafiltro". Il look di Gamora nei film di Guardiani della Galassia è stato modificato rispetto alla ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 gennaio 2022) L'attrice Zoeha condiviso unascattata sul set diVol. 3 cheun dettaglio deldi. Zoeha condiviso online unascattata sul set diVol. 3,ndo unsimile a quello del personaggio nei fumetti. L'attrice ha pubblicato su Instagram lo scatto scrivendo su Instagram: "si sentiva carina! #senzafiltro". Ildinei film diè stato modificato rispetto alla ...

