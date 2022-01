Guardia costiera turca salva oltre 30 migranti al largo Egeo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Guardia costiera turca ha dichiarato di avere messo in salvo 36 migranti che stavano tentando di raggiungere illegalmente l'isola greca di Lesbo a partire dalla vicina costa turca. Secondo un ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Laha dichiarato di avere messo in salvo 36che stavano tentando di raggiungere illegalmente l'isola greca di Lesbo a partire dalla vicina costa. Secondo un ...

Advertising

telodogratis : Donna cade in acqua da pontile a Cefalù, militari della Guardia Costiera la soccorrono - salvatore_irato : RT @SeaWatchItaly: Delle persone avvistate da #Seabird, circa 180 sono state respinte illegalmente in Libia dalla cd guardia costiera libic… - SeaWatchItaly : Delle persone avvistate da #Seabird, circa 180 sono state respinte illegalmente in Libia dalla cd guardia costiera… - esperonews : Cefalù, militari della Guardia Costiera soccorrono donna caduta in acqua da un pontile durante un temporale… - blogsicilia : #notizie #sicilia Donna cade in acqua da pontile a Cefalù, militari della Guardia Costiera la soccorrono -… -