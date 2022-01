Grillo si difende: “Ho la coscienza pulita”. Ma nel mirino degli inquirenti ci sono le chat con Onorato (Di mercoledì 19 gennaio 2022) sono una dozzina, forse quindici, le chat ritenute rilevanti e su cui si concentrano gli inquirenti che indagano sull’armatore Vincenzo Onorato e sul garante M5S Beppe Grillo. Entrambi sono indagati per traffico di influenze illecite per contratti pubblicitari che – secondo la procura di Milano – celerebbero presunte pressioni politiche per favorire la compagnia di navigazione. Come riporta l’Adnkronos è quanto emerge da fonti investigative. L’inchiesta della procura di Milano La procura di Milano è partita dall’analisi delle conversazioni tra Onorato e Grillo, legati da un’amicizia lunga 45 anni, in cui emergerebbero conversazioni incentrate sulla crisi di Moby e delle problematiche legate al settore dei trasporti. Richieste di aiuto su cui resta da ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 gennaio 2022)una dozzina, forse quindici, leritenute rilevanti e su cui si concentrano gliche indagano sull’armatore Vincenzoe sul garante M5S Beppe. Entrambiindagati per traffico di influenze illecite per contratti pubblicitari che – secondo la procura di Milano – celerebbero presunte pressioni politiche per favorire la compagnia di navigazione. Come riporta l’Adnkronos è quanto emerge da fonti investigative. L’inchiesta della procura di Milano La procura di Milano è partita dall’analisi delle conversazioni tra, legati da un’amicizia lunga 45 anni, in cui emergerebbero conversazioni incentrate sulla crisi di Moby e delle problematiche legate al settore dei trasporti. Richieste di aiuto su cui resta da ...

