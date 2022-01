Grillo a processo per il caso del giornalista di ‘Dritto e Rovescio’: i pm di Livorno emettono un decreto di citazione a giudizio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La procura di Livorno ha emesso un decreto di citazione a giudizio per Beppe Grillo con l’accusa di violenza privata e lesioni personali ai danni del giornalista Francesco Selvi, inviato di Dritto e Rovescio, trasmissione di Rete4. L’udienza è stata fissata per il 13 giugno prossimo al tribunale livornese. La pm Sabrina Carmazzi aveva chiesto l’archiviazione per l’accusa di violenza privata – notificando invece un avviso di conclusione indagini per il reato di lesioni – ma il giudice per l’indagine preliminare Mario Profeta, lo scorso dicembre, l’aveva respinta ordinando l’imputazione coatta. I fatti contestati al fondatore del M5s risalgono al 7 settembre 2020 quando, sulla spiaggia di Marina di Bibbona, il giornalista stava cercando di intervistare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La procura diha emesso undiper Beppecon l’accusa di violenza privata e lesioni personali ai danni delFrancesco Selvi, inviato di Dritto e Rovescio, trasmissione di Rete4. L’udienza è stata fissata per il 13 giugno prossimo al tribunale livornese. La pm Sabrina Carmazzi aveva chiesto l’archiviazione per l’accusa di violenza privata – notificando invece un avviso di conclusione indagini per il reato di lesioni – ma il giudice per l’indagine preliminare Mario Profeta, lo scorso dicembre, l’aveva respinta ordinando l’imputazione coatta. I fatti contestati al fondatore del M5s risalgono al 7 settembre 2020 quando, sulla spiaggia di Marina di Bibbona, ilstava cercando di intervistare ...

