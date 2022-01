Green pass, "nessuna logica medica": a un passo dall'abolizione, un clamoroso ribaltone (Di mercoledì 19 gennaio 2022) C'è un Paese a cui, da che pandemia fu, spesso guarda il mondo intero: si tratta di Israele, primo stato a varare la quarta dose di vaccino e uno dei Paesi che ha da sempre adottato le politiche anti-pandemiche più stringenti. Anche in Israele, per inciso, c'è il Green pass, il certificato per vaccinati e guariti. Ma, ora, il Green pass viene messo in discussione dallo stesso governo israeliano. Il ministro delle Finanze, Avigdor Liberman, nelle scorse ore ha infatti scritto su Twitter che non vi sarebbe alcuna "logica medica ed epidemiologica nel Green pass", dunque ha aggiunto che questa posizione sarebbe condivisa da "molti esperti". E ancora, Liberman ha sottolineato come "quello che c'è, invece, è un impatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) C'è un Paese a cui, da che pandemia fu, spesso guarda il mondo intero: si tratta di Israele, primo stato a varare la quarta dose di vaccino e uno dei Paesi che ha da sempre adottato le politiche anti-pandemiche più stringenti. Anche in Israele, per inciso, c'è il, il certificato per vaccinati e guariti. Ma, ora, ilviene messo in discussioneo stesso governo israeliano. Il ministro delle Finanze, Avigdor Liberman, nelle scorse ore ha infatti scritto su Twitter che non vi sarebbe alcuna "ed epidemionel", dunque ha aggiunto che questa posizione sarebbe condivisa da "molti esperti". E ancora, Liberman ha sottolineato come "quello che c'è, invece, è un impatto ...

