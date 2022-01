Grecia | consegnati jet Rafale francesi | li accoglie premier

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Laha ricevuto oggi in consegna sei jetdalla Francia nell'ambito di un accordo multimiliardario per la compravendita di armi destinato, secondo Atene e Parigi, ad aumentare le capacità ...

Advertising

TV7Benevento : Dassault: consegnati primi 6 Rafale alla Grecia... -

Ultime Notizie dalla rete : Grecia consegnati

Agenzia ANSA

Lae la Francia avevano originariamente firmato un accordo da 2,5 miliardi di euro lo scorso gennaio per 18 jet Rafale, 12 usati e sei nuovi. Nel settembre scorso,e Francia hanno ...dal gruppo francese Dassault Aviation i primi sei Rafale sui 24 ordinati dalla. Lo rende noto il gruppo francese. Nel corso di una cerimonia gli aerei che erano decollati da Istres ...La Grecia ha ricevuto oggi in consegna sei jet Rafale dalla Francia nell'ambito di un accordo multimiliardario per la compravendita di armi destinato, secondo Atene e Parigi, ad aumentare le capacità ...Parigi, 19 gen. Consegnati dal gruppo francese Dassault Aviation i primi sei Rafale sui 24 ordinati dalla Grecia. Lo rende noto il gruppo francese. Nel corso di ...