Gravidanza col virus, più ricoveri alla Mangiagalli: «Il 90% delle donne incinte non sono vaccinate» (Di mercoledì 19 gennaio 2022) «A settembre avevamo 2, 4 o zero signore al giorno ricoverate con Gravidanza in corso e infezione da Covid». Adesso, con Omicron in ascesa, «siamo arrivati ad avere 22 letti pieni. E di queste donne solo due sono vaccinate, e per fortuna sono senza sintomi. Al solito il rapporto fra non vaccinate e vaccinate è 9 a 1. Quindi è vero: quello che ci si trova di fronte con questa ondata è che in Gravidanza c’è ancora una sorta di paura, di timore del vaccino anti-Covid, per cui abbiamo una prevalenza di vaccinazioni che è molto bassa, forse il 30-40%, non di più. Mentre la popolazione adulta in generale è ormai oltre l’87% vaccinata in qualche modo. Questo preoccupa». A tracciare il quadro all’Adnkronos Salute è Enrico Ferrazzi, direttore Ostetricia della ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) «A settembre avevamo 2, 4 o zero signore al giorno ricoverate conin corso e infezione da Covid». Adesso, con Omicron in ascesa, «siamo arrivati ad avere 22 letti pieni. E di questesolo due, e per fortunasenza sintomi. Al solito il rapporto fra nonè 9 a 1. Quindi è vero: quello che ci si trova di fronte con questa ondata è che inc’è ancora una sorta di paura, di timore del vaccino anti-Covid, per cui abbiamo una prevalenza di vaccinazioni che è molto bassa, forse il 30-40%, non di più. Mentre la popolazione adulta in generale è ormai oltre l’87% vaccinata in qualche modo. Questo preoccupa». A tracciare il quadro all’Adnkronos Salute è Enrico Ferrazzi, direttore Ostetricia della ...

Advertising

SecolodItalia1 : Gravidanza col virus, più ricoveri alla Mangiagalli: «Il 90% delle donne incinte non sono vaccinate»… - Shut_up666 : @CostolaDiAdamo @HuffPostItalia Ho un'amica che ha avuto il covid all'8 mese di gravidanza e non auguro a nessuno q… - mar_aie : RT @DinamoBabel: @mar_aie Mia moglie ci mise parecchie ore, nonostante le ostetriche - folli - le avessero detto che tra le 5 partorienti d… - DinamoBabel : @mar_aie Mia moglie ci mise parecchie ore, nonostante le ostetriche - folli - le avessero detto che tra le 5 partor… - messup01 : @AlexTebi Che non ci sarebbe stato nulla da fare non giustifica dire ad una donna in stato di gravidanza e di soffe… -