Gratta e Vinci, l'errore da non fare mai: ecco come si azzerano le possibilità di vittoria (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Croce e delizia degli italiani, il Gratta e Vinci, il tagliandino dei sogni proibiti e, soprattutto, dei sogni di ricchezza. Un abitudine per milioni di connazionali, i grattini infatti vantano moltissimi giocatori, soprattutto nel nostro Paese. Ma come si fa a vincere? Difficile, difficilissimo: su grosse somme, infatti, le possibilità sono ridottissime. Eppure ci sono degli accorgimenti per provare a ridurre il rischio-sconfitta. Piccoli accorgimenti logici grazie ai quali i giocatori possono escludere abitudini e scelte che non hanno nulla di razionale. In primis, molti amano acquistare i grattini quando si trovano lontani da casa, così come si faceva per la lotteria nazionale, nell'illusione che la lontananza possa portare fortuna. Ovviamente il comportamento è insensato. E ancora, c'è chi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Croce e delizia degli italiani, il, il tagliandino dei sogni proibiti e, soprattutto, dei sogni di ricchezza. Un abitudine per milioni di connazionali, i grattini infatti vantano moltissimi giocatori, soprattutto nel nostro Paese. Masi fa a vincere? Difficile, difficilissimo: su grosse somme, infatti, lesono ridottissime. Eppure ci sono degli accorgimenti per provare a ridurre il rischio-sconfitta. Piccoli accorgimenti logici grazie ai quali i giocatori possono escludere abitudini e scelte che non hanno nulla di razionale. In primis, molti amano acquistare i grattini quando si trovano lontani da casa, cosìsi faceva per la lotteria nazionale, nell'illusione che la lontananza possa portare fortuna. Ovviamente il comportamento è insensato. E ancora, c'è chi ...

Ultime Notizie dalla rete : Gratta Vinci Gratta e vinci, il successo ha un percorso preciso: ecco cosa non fare mai Vincere al Gratta e vinci è senza dubbio uno dei sogni nascosti degli italiani e non solo. Ecco come potrebbe accadere. Il Gratta è vinci , si sa, è uno dei sogni proibiti degli italiani e chiaramente non solo. ...

Reggio Calabria, a Saracinello si sbanca! Vinti oggi 100 mila euro al 'Gratta e vinci' Super vincita, nella giornata odierna, a Saracinello, zona Sud di Reggio Calabria: un fortunatissimo cliente ha infatti vinto 100 mila euro al 'Gratta e vinci' Una sbancata super! Oggi, a Saracinello , zona Sud di Reggio Calabria , sono stati vinti 100 mila euro al 'Gratta e vinci'. Il fortunato cliente, che ha acquistato un biglietto da 20 ...

Vincita Gratta e Vinci, a Lecce vinti 50.000 euro con il biglietto 'Maxi Miliardario' AGIMEG Reggio Calabria, a Saracinello si sbanca! Vinti oggi 100 mila euro al “Gratta e vinci” Super vincita, nella giornata odierna, a Saracinello, zona Sud di Reggio Calabria: un fortunatissimo cliente ha infatti vinto 100 mila euro al “Gratta e vinci” Una sbancata super! Oggi, a Saracinello, ...

Lotto: gioca 2 euro e ne vince 124.500 carrara. Vinti 124.500 euro al lotto alla tabaccheria di Sissi Bordigoni al civico 1 di via Menconi ad Avenza. Il fortunato o la fortunata vincitrice ha centrato una quaterna e quattro terni sulla ruo ...

