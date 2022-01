Grande fratello vip, Soleil Sorge: “Ma che roba è? Che schifo”. L’assurda scoperta nella stanza. [VIDEO] (Di mercoledì 19 gennaio 2022) nella casa del Grande fratello si è accesa una nuova polemica. Il 18 gennaio il settimanale Novella 2000 ha pubblicato delle foto che ritraggono la casa completamente in disordine e sporca. Una delle vippone pare essere la causa: Soleil Sorge. #VIDEO A FINE ARTICOLO Il settimanale, infatti, ha mostrato in particolar modo la stanza dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Il web, che già da tempo lamenta la situazione drammatica in cui la casa si trova, ha aspramente criticato la concorrente, mentre ha elogiato la nuova vip Delia Duran, nonché la rivale in amore di Sorge. Questa nuova edizione del Grande fratello Vip è una delle più discusse di sempre. La trasmissione è di nuovo al centro delle polemiche, ma la ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 19 gennaio 2022)casa delsi è accesa una nuova polemica. Il 18 gennaio il settimanale Novella 2000 ha pubblicato delle foto che ritraggono la casa completamente in disordine e sporca. Una delle vippone pare essere la causa:. #A FINE ARTICOLO Il settimanale, infatti, ha mostrato in particolar modo ladell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Il web, che già da tempo lamenta la situazione drammatica in cui la casa si trova, ha aspramente criticato la concorrente, mentre ha elogiato la nuova vip Delia Duran, nonché la rivale in amore di. Questa nuova edizione delVip è una delle più discusse di sempre. La trasmissione è di nuovo al centro delle polemiche, ma la ...

