Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo a rischio squalifica per la frase omofoba? «Il mio ex froc*o» (VIDEO) (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Brutte ore per Nathaly Caldonazzo all’interno della casa del GF Vip 6; dopo le minacce di Alex Belli, la nuova arrivata è a rischio squalifica per una sua uscita infelice su un suo ex. Ma cosa è successo? Leggi anche: Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni contro Jessica Selassié: «Ingorda di uomini» (VIDEO) Nathaly Caldonazzo e... Leggi su donnapop (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Brutte ore perall’interno della casa del GF Vip 6; dopo le minacce di Alex Belli, la nuova arrivata è aper una sua uscita infelice su un suo ex. Ma cosa è successo? Leggi anche:Vip, Sophie Codegoni contro Jessica Selassié: «Ingorda di uomini» (e...

Advertising

NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - La7tv : #lariachetira @EnricoLetta: '#DavidSassoli ha cambiato la storia europea con tante scelte importanti e fondamentali… - AnnaM23189 : RT @Federic1910: Giacomo:” quando escono si rimettono” Manila: “altri 3 mesi di vortice mediatico LE LACRIME DI UNA DONNA LE VALGONO?” Gia… - 361_magazine : Morto Lorenzo Castellano, era l'autore del Grande Fratello e Domenica In -